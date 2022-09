欧州中央銀行(ECB)は歴史的な0.75ポイントの利上げを決めた。成長見通し悪化の中でインフレとの闘いを加速させた。

中銀預金金利は0.75%に引き上げられた。利上げ幅は過半数のアナリスト予想に一致した。

