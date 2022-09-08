英政府、包括的な光熱費抑制策を発表－財務省が巨額資金を負担へ

英政府は８日、光熱費の高騰を抑制するための包括的な措置を発表した。記録的な生活費上昇の緩和を目指すトラス新政権の手腕が問われる。

トラス首相は平均的な家庭の光熱費負担を10月から年2500ポンド（約41万円）に抑える計画。この政府支援がなければ3548ポンドに上昇していたはずで、負担は大きく抑えられることになり、消費者はすでに発表済みの400ポンドの補助金も受け取る。この支援策は２年間継続する。企業向けにも政府が同等の支援とする措置をまず６カ月実施する。

トラス氏は議会で「光熱費で国民が苦しんでいるのを認識している」と述べ、「今こそ勇断の時だ。世界的なエネルギー危機に直面しており、費用を伴わない選択肢はない」と続けた。

この支援策では、消費者向けのガス・電力使用料金に上限を設けるが、その分の巨額の資金負担が財務省にのしかかる。政府はこの措置がピーク時のインフレ率を４ポイントから５ポイント押し下げると試算する。イングランド銀行（英中央銀行）はピーク時のインフレ率が13％を超える可能性があると予測しており、これをはるかに上回るとみる向きもいる。

原題： UK Says Energy Aid Will Cost Treasury Billions and Cut Inflation

（抜粋）