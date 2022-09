中国人民銀行(中央銀行)は8日、人民元の中心レートを12営業日連続で市場予想より元高方向に設定したが、元上昇にはつながっていない。

この日の中心レートは1ドル=6.9148元。予想平均は6.9543元だった。人民元は現地時間午後1時40分(日本時間同2時40分)現在でほぼ変わらずの6.9650元。

本土市場の人民元は、毎営業日午前9時15分に発表される中心レートから上下2%が1営業日の許容変動幅となっている。

中国、人民元安の抑制より鮮明に-7元に接近した場合の動き焦点

