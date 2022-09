ＪＦＥＨＤ寺畑副社長、1ドル140円台は行き過ぎ－収益の圧迫要因に

為替市場で円が対ドルで約24年ぶりの水準に急落したことを受け、 JFEホールディングス(HD)で最高財務責任者を務める寺畑雅史副社長は「行き過ぎ」とした上で、鉄鉱石や原料炭など原材料コストの上昇に収益悪化のリスクが高まっていると述べた。

7日の為替市場では円が対ドルで下落し、1998年半ば以来となる144円台を付けた。過去に例がないほどのスピードで進む円安は、同社の収益計画の想定を超えてしまっている。

JFEスチールの製鉄所(2020年3月) Source: Bloomberg

寺畑副社長は6日のブルーム―バーグのインタビューで、過度の円安で鉄鉱石や原料炭、エネルギーのコストはさらに増加し、「販売で得るお金よりも支払いの方が多くなっている」状況だと話す。

原材料が安く、輸入原材料のコストと製品の輸出で得る収入のバランスが取れていた数年前には「通貨による影響はないと話していた」。だが、この間に「鉄鉱石が値上がりし原料炭が異常値になった」ことから、円安と原材料高が及ぼす「われわれへの影響は大きくなっている」という。

円安は鉄鋼や自動車など日本企業の競争力を高めるが、現在の急激な円安はそれを台無しにしかねない。鉄鉱石から液化天然ガス(LNG)まで、ありとあらゆるものを輸入に頼る日本企業にとって、コストの増加は深刻な問題だ。一方、円高によるマイナスの影響を避けるため、過去数十年の間に日本企業は製造拠点を海外に移してきた経緯があり、円安の恩恵を受けにくくなっている。

寺畑副社長は「日本企業は円安のメリットを享受できていない」と話す。顧客企業が円安の恩恵を受けているのであれば、鋼材を多く購入してもらえるはずとし、いまの円安は国内経済全体を押し上げるには至っていないと述べた。

JFEHDは8月、従来未定としていた今期(2023年3月期)の純利益が1400億円になるとの見通しを発表。資源・エネルギー価格の高騰や円安によるコスト増を背景に前期の2881億円からは半減するとした。今期の想定為替レートは1ドル=133円。寺畑氏によると1円円安方向に変動すると事業利益は40億円押し下げられるという。

原題:Japan Steel Giant Warns of Bigger Hit to Earnings as Yen Plunges(抜粋)