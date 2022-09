ホワイトハウスは7日の 声明で、ハリス米副大統領が25-29日に日本と韓国を訪問すると発表した。バイデン大統領の名代として、27日に東京・日本武道館で営まれる安倍晋三元首相の国葬に参列する米政府代表団を率いる。

声明によれば、ハリス氏は東京とソウルでそれぞれ日韓政府高官や市民社会の代表らと会談する予定。CNNはこれとは別に、ハリス氏が岸田文雄首相および韓国の尹錫悦大統領と会談する見通しだと、匿名の関係者を引用して 報じた。

原題:

Harris to Visit Japan, South Korea From Sept. 25 to Sept. 29(抜粋)