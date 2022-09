プーチン大統領、ノルドストリームはあすにも再開－タービン供与なら

ロシアのプーチン大統領は、停止中の欧州向け主要ガスパイプライン「ノルドストリーム」について、「タービンがあればあすにも供給を再開する。しかし、西側諸国が全て阻止している」と述べ、供給停止は西側の責任だと非難した。

ウラジオストクで開催中の東方経済フォーラムに出席したプーチン氏は、ノルドストリームは「事実上」閉鎖されていると語った。

ロシアのポルトバヤ圧縮機ステーションにあるガスタービンの全ての技術的な問題には、英国の法律が適用される。ロシア国営天然ガス企業ガスプロムがタービンの保守契約をシーメンス・エナジーの英子会社、インダストリアル・タービンと結んでいることが背景にある。プーチン氏によれば、同社はタービンを巡るガスプロムの要請に応じていない。

プーチン氏は、欧州が自らを「制裁の袋小路」に追い込んでいると述べ、ロシアが天然ガスを武器として使っているとの非難は「ナンセンス」だと主張した。

同氏はさらに、必要なら「ノルドストリーム2」をあす稼働させる用意がロシアにはあると発言。同国産の石油とガスに上限価格を設定する案については「愚行の上塗り」だとはねつけ、上限価格を導入する国には原油や石油製品、ガスを供給しないと明言した。

