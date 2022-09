ＦＲＢは実質金利をプラス圏に引き上げ、維持する必要－バーキン総裁

米リッチモンド連銀のバーキン総裁は、連邦準備制度として経済活動を抑制する水準まで政策金利を引き上げ、激しいインフレが沈静化しつつあると政策担当者が確信するまで、そこにとどめなければならないとの認識を示した。

バーキン総裁は英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)とのインタビューで、約40年ぶりの高水準にある物価圧力を抑えるため、はるかに景気抑制的な設定に向け、連邦準備制度は金融政策を既にシフトさせたと説明。物価安定の回復には、インフレ調整後の実質金利がゼロを上回るよう政策をさらに引き締める必要があるだろうと語った。

同総裁は「実質金利がプラス圏になることが目標であり、私の意図としては、インフレが一段落したと本当に確信するまでその状態を維持することになろう」と発言した。

さらにフェデラルファンド(FF)金利誘導目標を現行の2.25-2.5%よりかなり高い3.5-4%を上回る水準に引き上げる必要に言及した連邦準備制度の一部当局者の発言については、そのような水準は「全く驚きではなかろう」と述べた。

原題:

Fed’s Barkin Says Rates Must Stay High Until Inflation Eases: FT(抜粋)