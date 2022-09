中国人民銀行(中央銀行)は7日、人民元の中心レートを1ドル=6.9160元に設定した。ブルームバーグ調査の予想平均は6.9614元だった。元高方向での予想との乖離(かいり)は2018年に日次ベースで調査を始めてから最大で、元安への不満をこれまでで最も鮮明に示した形だ。

原題: China Sets Yuan Fix at Strongest Bias on Record as Losses Mount、China Sets Yuan Fix at Strongest Bias on Record vs Estimates(抜粋)