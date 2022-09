【米国市況】株下げ縮小、Ｓ＆Ｐ500種は3900上回る－ドル一時143円台

6日の米株式相場は続落。S&P500種株価指数は一時売られ過ぎの水準付近まで下落する場面もあったが、下げ幅を縮小した。約40年ぶり高インフレに立ち向かう米金融当局がタカ派姿勢を維持するとの見方から、米国債利回りは急伸した。

ドル・円相場は続伸して一時143円台を付けた。東京時間からのドル買い・円売りが続き、円は24年ぶり安値を更新した。

米国株続落、S&P500種は売られ過ぎ水準付近から下げ縮小

米国債利回り急伸、ISM非製造業指数が予想上回る

ドルはほぼ全面高、一時143円台-米利回り上昇で

原油先物、北海ブレントが3日ぶり反落-中国でのロックダウン警戒

NY金先物、反落-1オンス=1712.90ドル

S&P500種は前営業日比0.4%安の3908.19。激しい変動が続いた後、一部のテクニカルアナリストの間で短期的な相場の方向性を左右する水準とみられている3900をわずかに上回って引けた。ダウ工業株30種平均株価は173.14ドル(0.6%)安の31145.30ドル。ナスダック総合指数は0.7%下落。

S&P500種は6月安値以降に上昇した分の約半分をこれまでに失った。米金融当局者が相次いで政策引き締めを続けると示唆したことが背景にある。

トゥルーイスト・アドバイザリー・サービシズのキース・ラーナー氏は、景気の不確実性を背景に株式相場は「波立った水面」のような状況が続くだろうが、株売りが行き過ぎの状態になりつつあることを複数の指標が示唆していると指摘。「相場は通常、一直線には動かない」とし、「もちろん、売られ過ぎの相場がさらに売られ過ぎになることはあり得る。ただ、当社は株式を高値で削減することを提唱してきた。少なくとも短期的にはそうしなくてもよさそうだ」と述べた。

ミラー・タバクのマット・メイリー氏は現時点においては株価が上昇しても、短期的なリリーフラリーと見なし、ディフェンシブ姿勢を強める機会と捉えるべきだと指摘した。

UBSグローバル・ウェルス・マネジメントの米州担当最高投資責任者、ソリタ・マルチェリ氏は「投資家は資産配分を長期の戦略的指標に近い状態で維持するべきだ。ポートフォリオをより質の高い、よりディフェンシブな資産へと徐々に傾けることも勧める。こうした資産は多くのシナリオ下でうまく持ちこたえるだろう」と語った。

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ソリューションズの調査責任者、ジーン・ポドカマイナー氏は「米金融当局はインフレを制御するためなら何でもやるだろう」と指摘。「市場参加者が彼らを信じないならば、それは恐らく自己責任になる」と述べた。

米国債はあらゆる年限が下落。社債発行が相次ぐ中、朝方から売り圧力にさらされた。ISM非製造業景況指数が予想を上回ったことなどで、さらに売りが膨らんだ。ニューヨーク時間午後4時37分現在、10年債利回りは16ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の3.35%。

米ISM非製造業総合景況指数、4カ月ぶり高水準-需要上向く (1)

外国為替市場ではドルが主要10通貨に対してほぼ全面高。米国債利回りが急伸したことや、ISM非製造業指数が上昇したことが背景。円は対ドルで約1カ月ぶりの大幅安。一時は海外の中央銀行が相次いで利上げを決定する中で日本銀行が緩和政策維持を決定した6月17日以来の大幅な下げとなり、年初来の下落率はほぼ20%に拡大した。

【NY外為】円が一段安、対ドル一時143円台-米債利回り上昇 (2)

ニューヨーク時間午後4時38現在、ドルは対円で0.5%高の142円83銭。一時は1.8%高の143円07銭と1998年以来のドル高・円安を付けた。

サクソ・バンクの外為戦略責任者、ジョン・ハーディ氏はリポートで、米国債利回りの急伸と日本銀行による利回り抑制の政策が相まって、「円に対して圧力鍋のような環境を生み出し、極めて大きなボラティリティーが生じる可能性がある」と分析した。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.5%上昇。一時は0.6%上げて、最高値を更新した。ユーロは対ドルで0.3%安の1ユーロ=0.9902ドル。

原油市場では、北海ブレント原油先物が3営業日ぶりに反落。中国での新型コロナウイルス感染増加を受けたロックダウン(都市封鎖)拡大で、市場全体にリスクオフのセンチメントが広がった。前日は、石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」の小幅減産決定を受けて上昇していた。

中国の貴陽、一部地域でロックダウン-南西部でコロナ感染急増続く

オアンダのシニアマーケットアナリスト、エドワード・モヤ氏は「市場では世界経済に関する極めて多くの課題や、供給面の不確実性に対する怒り、起こり得る原油需要崩壊への懸念を消化する動きが続いており、エネルギートレーダーらは相場上昇に懐疑的なようだ」と指摘した。

ロンドンICEの北海ブレント11月限は前日比2.91ドル(3%)下落し、1バレル=92.83ドルで終了。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物10月限は、前営業日(2日)比で1セント上昇し86.88ドル。

ニューヨーク金先物相場は反落。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は、前日比0.6%安の1オンス=1712.90ドルで引けた。

