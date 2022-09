マレーシア・リンギットは6日、対ドルで下落し、約24年ぶりの安値を付けた。ドル高と国内の政治リスクで地合いが悪化している。

リンギットは一時0.2%下げ1ドル=4.5015リンギット。アジア通貨危機が続いていた1998年1月以来の安値となっている。

リンギットは年初来で約7%下げているが、日本円や韓国ウォンなど他の一部アジア通貨と比べると下落率は小さい。

原題: Ringgit Slides to 24-Year Low on Strong Dollar, Political Risks、Malaysian Ringgit Slides to Weakest Since Asian Financial Crisis(抜粋)