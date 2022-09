豪中銀、政策金利2.35％に引き上げ－初の４会合連続50ｂｐ利上げ

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は6日の政策決定会合で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を1.85%から2.35%に引き上げることを決定した。豪中銀としては初の4会合連続の0.5ポイント利上げとなる。

ブルームバーグが調査したエコノミスト30人中27人が0.5ポイントの利上げを予想していた。政策金利は2015年以降で最も高くなった。

ロウ総裁は会合後の声明で、「今後数カ月でさらなる利上げを政策委員会は見込んでいるが、既定の軌道上にはない」と説明。「将来の利上げの幅とタイミングは今後のデータのほか、インフレおよび労働市場見通しに関する政策委の判断に左右される。政策委は豪州のインフレ率を確実に目標に戻すため必要な対応にコミットしている」とあらためて表明した。

Steep Tightening Market pricing implies RBA cash rate peaking near 4% Source: Bloomberg

豪中銀の他の主な発表は次の通り。

2-3%にインフレ率を戻すことにコミット

中期的なインフレ期待はうまく抑制されている

24年にかけCPIは3%前後になる-中心予測で

供給サイドの問題の解決でCPI上昇率の減速を予想

