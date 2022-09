中国人民元の中心レート、２年ぶり6.9元台－元安ペースが焦点か

中国人民銀行(中央銀行)は6日、人民元の中心レートを1ドル=6.9096元と、2年ぶりの6.9元台に設定した。

ブルームバーグ調査の予想平均は6.9253元だった。予想より元高水準に設定するのは10営業日連続で、2019年以来最長。

ナットウエスト・マーケッツの劉培乾エコノミストは、「6.9元台の中心レートは人民銀が現時点で特定の水準を防衛する意図がないことを示唆しているが、予想よりも大きく元高水準に設定されており、元安ペースを緩める考えはあることを示している」と述べた。

