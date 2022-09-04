米ベッド・バスＣＦＯ、ニューヨーク市内の高層ビルから転落死

米ベッド・バスＣＦＯ、ニューヨーク市内の高層ビルから転落死Elena Popina
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トライベッカ地区のジェンガビルから２日に男性１人が転落し死亡
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ベッド・バスのグスタボ・アーナル氏と判明とＮＹ市警－会社も確認
米ニューヨーク市マンハッタンのトライベッカ地区にある高層ビルから２日に転落死した男性が、米家庭用品小売りベッド・バス・アンド・ビヨンドの最高財務責任者（ＣＦＯ）、グスタボ・アーナル氏であることが分かった。
ニューヨーク市警察は４日、死亡した男性が56レナード・ストリート（通称ジェンガビル）の住人であるアーナル氏（52）と判明したと発表した。ベッド・バスも同氏が亡くなったことを確認した。同氏の死についてはニューヨーク・ポスト紙が最初に報じていた。
ベッド・バスは８月31日、人員削減や一部店舗閉鎖などを含む再建計画を発表。アーナル氏も詳細の説明に当たっていた。
ベッド・バスが新株発行の可能性、生き残りかけ約150店舗を閉鎖も
アーナル氏は2020年５月にベッド・バスに加わり、新型コロナウイルス禍の事業運営を進めてきた。入社前はエイボン・プロダクツやウォルグリーン・ブーツ・アライアンス、プロクター・アンド・ギャンブルでキャリアを磨いていた。
原題：Bed Bath & Beyond CFO Identified as Man Who Plunged to Death（抜粋）、*BED BATH & BEYOND CONFIRMS CFO GUSTAVO ARNAL DIED