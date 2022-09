米ベッド・バスＣＦＯ、ニューヨーク市内の高層ビルから転落死

米ニューヨーク市マンハッタンのトライベッカ地区にある高層ビルから2日に転落死した男性が、米家庭用品小売り ベッド・バス・アンド・ビヨンドの最高財務責任者(CFO)、グスタボ・アーナル氏であることが分かった。

ニューヨーク市警察は4日、死亡した男性が56レナード・ストリート(通称ジェンガビル)の住人であるアーナル氏(52)と判明したと発表した。ベッド・バスも同氏が亡くなったことを確認した。同氏の死についてはニューヨーク・ポスト紙が最初に報じていた。

ベッド・バスは8月31日、人員削減や一部店舗閉鎖などを含む再建計画を発表。アーナル氏も詳細の説明に当たっていた。

ベッド・バスが新株発行の可能性、生き残りかけ約150店舗を閉鎖も

アーナル氏は2020年5月にベッド・バスに加わり、新型コロナウイルス禍の事業運営を進めてきた。入社前はエイボン・プロダクツや ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス、 プロクター・アンド・ギャンブルでキャリアを磨いていた。

原題: Bed Bath & Beyond CFO Identified as Man Who Plunged to Death(抜粋)、*BED BATH & BEYOND CONFIRMS CFO GUSTAVO ARNAL DIED