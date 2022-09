ＥＣＢ、９月と10月にそれぞれ0.75ポイント利上げの公算－シティ

強いインフレ圧力の中で、欧州中央銀行(ECB)のタカ派メンバーが主張する来週の0.75ポイント利上げに反対するのは困難になったとシティグループが指摘し、「急激で短期の」引き締めサイクルになる可能性が最も高いとの見方を示した。

債券ストラテジストのアントワーヌ・ガボー氏はリポートで、「急速だが恐らくは短期の引き締めサイクルというのが説得力のある基本シナリオだ」とし、今後2回の会合のいずれかでの0.75ポイント利上げが最低限だと指摘。2回とも0.75ポイントとなる可能性に備え、10月のユーロ短期金利(ESTR)を利用したポジションを勧めた。

7月の0.5ポイント利上げ以降にインフレが加速したことから、比較的底堅い成長見通しよりも現在のインフレ動向へと焦点がシフトしたと同氏は分析し、「タカ派はここ数カ月、全ての議論で勝利している」と論じた。

短期金融市場は来週の0.67ポイント利上げと9、10月の2回合わせて1.26ポイントの利上げを織り込んでいる。

原題:

Citi Favors Bets on 75Bps Hikes at Each of Next Two ECB Meetings(抜粋)