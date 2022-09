台湾の蘇貞昌行政院長(首相)は2日、台湾軍による1日のドローン撃墜に関して、警告を通じて追い払うことができず、自衛目的で撃ち落とさざるを得なかったと述べた。

蘇院長は高雄市内で記者団に対し、「どの国から飛来したかは関係なく、外国の航空機や無人機を含めた機体が許可なく台湾に入り、再三の警告にもかかわらず追い払うことができなければ、われわれは国際規範に基づき適切に対応する」と説明。「繰り返しの警告でも大陸のドローンは台湾に飛来し、動画を撮影している」と語った。

また、蘇氏は中国に対して自制を促し、問題を起こすべきではないと指摘。「台湾は決して挑発的な態度を取らず、国と市民を守るため最も適切な準備を整える」と話した。

原題:

Taiwan Premier Says Military Shot Down Drone in Self-Defense(抜粋)