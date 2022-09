グレン・ポイント創業者、為替操作で逮捕－ファンド業界に影響波及も

ヘッジファンド運営会社 グレン・ポイント・キャピタルの共同創業者ニール・フィリップス被告(52)が、米検察の要請を受けたスペイン当局に今週逮捕された。ニューヨーク州南部地区連邦地検が1日 発表した。同被告は為替市場の操作に関与した罪で起訴されていた。

事情に詳しい複数の関係者によれば、同業の カーコズワルド・アセット・マネジメントは、フィリップス被告と過去に仕事をしていた数名の社員を停職処分にした。ヘッジファンド業界に影響が波及する恐れがある。

関係者の1人によると、カーコズワルドはさらなる情報を待っており、同社の社員らが市場操作に関与したと信じる理由はないという。だが、ヘッジファンド業界の大物らとフィリップス被告がつながりを持ったウォール街界隈(かいわい)で、同様の警戒が広がりかねない。

フィリップス被告は2017年終盤に南アフリカ・ランドの対米ドルの為替レートを操作する目的で共謀した罪に問われ、今年3月に起訴されたが、その事実は非公開とされた。マンハッタンのニューヨーク州南部地区連邦地裁で公判が行われる。

フィリップス被告の代理人であるウィリアム・J・ステルマック弁護士に電話と電子メールで訴追に関するコメントを求めたが、すぐに返答はなかった。

原題: Glen Point Co-Founder’s Arrest Could Ripple Across Funds (1)、Kirkoswald Suspends Staffers Who Worked With Glen Point Head (抜粋)