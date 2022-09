【欧州市況】株は２カ月ぶり大幅安、独伊債利回りスプレッドが拡大

1日の欧州株はほぼ2カ月ぶりの大幅安で、5営業日続落となった。中国で新型コロナウイルス対策の ロックダウン(都市封鎖)が新たに実施されたほか、中央銀行のタカ派姿勢を巡る懸念がリスク回避を促した。9月は例年、株式が軟調な月でもある。

ストックス欧州600指数は前日比1.8%安で引け、7月14日以来の水準に下落した。5日続落は6月以来。世界的なリセッション(景気後退)への不安も膨らみ、鉱業や不動産が下落。中国が四川省成都市でロックダウンを導入したことへの懸念から高級ブランド品メーカーが売られるなど、消費関連銘柄も下げた。

日用品メーカーの英レキット・ベンキーザー・グループは2021年7月以来の大幅安。ラクスマン・ナラシムハン最高経営責任者(CEO)が米国での新たな機会を 追求するとして月末で退任すると発表した。公益や食品などディフェンシブなセクターは比較的下げが小さかった。

欧州債市場では、イタリア債がドイツ債をアンダーパフォームした。短期金融市場は年内残る3回の政策委員会会合で欧州中央銀行(ECB)が合計175ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利上げを実施することを一時織り込み、イタリアとドイツの10年債利回りスプレッドは5週間ぶりの大きさに拡大する場面もあった。

英国では次期首相が決定する政策の影響を巡る不透明性が続く中で、英国債は中期債以降の利回り曲線がベアスティープ化。30年債利回りは週初から32bp上昇し、このままいけば週間で2009年1月以来の大幅上昇となる。

短期金融市場が織り込むイングランド銀行(英中央銀行)の利上げ幅は来年6月までで270bpと、前日に比べて5bp上昇。来年6月は今回の利上げサイクルのピークとみられている。

9月1日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.18% -0.02 独国債10年物 1.56% +0.02 英国債10年物 2.88% +0.08

原題:

European Stocks Drop Most in Two Months on China, Fed Jitters(抜粋)

BTP-Bund Spread Climbs to a Five-Week High: End-of-Day Curves(抜粋)