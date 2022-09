米 ツイッターは投稿したツイートを編集する機能を一部ユーザーに今月から提供する。同社が資料で発表した。

「エディットツイート」機能は現在、社内チームによるテスト中で、まずは有料サービス「 ツイッターブルー」のユーザーが数週間以内にテスト対象になる。まず一つの国に導入し、利用状況を見極め、他国・地域に広げていくという。

ツイッターによると、テストではツイート投稿後30分以内なら数回の編集ができる。

