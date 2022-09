中国商務省の束珏婷報道官は1日の定例記者会見で、米国による半導体の対中輸出規制に反対すると述べ、米国側の動きは米中双方の企業の正当な権利と利益を損ねるものだと主張した。

米半導体メーカー、エヌビディアがグラフィックス・プロセッシング・ユニット (GPU)の「A100」と次世代GPU「H100」について、中国顧客への販売に米政府の承認が必要との通知を受け取ったと8月31日に 届け出ていたことから、これを踏まえた質問に束報道官は答えた。

米国は不正な慣行を即時停止し、あらゆる国の企業を公平に扱うべきだとも束報道官は語った。

原題:China Opposes US Restrictions on Chip Export to China: Mofcom