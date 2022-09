台湾の金門防衛司令部は1日、正体不明の民用ドローン1機が同日正午に金門島近くの獅嶼に接近したのを軍が発見し、追い返すことに失敗したため撃墜したと発表した。

金門島一帯(8月10日) Photographer: Sam Yeh/AFP/Getty Images

台湾軍は8月30日、金門島付近に飛来した民用ドローンに警告射撃を実施。31日には金門島の大膽と草嶼、烈嶼で民用ドローン3機を発見し、警告射撃を行っている。

