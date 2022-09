香港ドルの３カ月物銀行間金利、08年以来の高水準－香港株は下落

香港ドルの3カ月物香港銀行間取引金利(HIBOR)は1日、14年ぶりの高水準に上昇した。世界的に主要な中央銀行が積極的に利上げを進めるとの見通しから各地で金利が上昇している。

3カ月物HIBORは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.68%と、世界的な金融危機が起きた2008年の以来の高水準となった。8月を終え同金利は月間ベースで過去最長となる11カ月連続で上昇。DBS銀行など一部銀行は一段の上昇を見込んでいる。

1日の香港株式市場では、ハンセン指数が一時1.7%下落。中国の四川省成都市が新型コロナウイルス対策として同日午後6時(日本時間同7時)からロックダウン(都市封鎖)を実施すると発表した後に下げ足を速めた。

中国、四川省成都市をロックダウンへ-コロナ対策で

原題: Hong Kong’s Key Borrowing Rate Surges to Highest Since 2008、Hong Kong Stocks Extend Drop as China Plans Chengdu Lockdown(抜粋)