中国、四川省成都市をロックダウンへ－「ゼロコロナ」継続

中国の四川省成都市は1日、新型コロナウイルス対策として、同日午後6時(日本時間同7時)からロックダウン(都市封鎖)を実施すると 発表した。約2100万人の住民に対し、特別な事情を除いて原則自宅にとどまるよう命じた。

中国の都市では約2カ月に及んだ上海市のロックダウン以来の規模で、中国が堅持する「ゼロコロナ」政策による影響拡大を反映している。

成都市政府は声明で、大規模検査を同日夜に始めることを明らかにした。住民に対しては期限を定めずに、救急時など特別な事情がなければ自宅にとどまらなければならないとした。各世帯で1日一回、生活物資の買い出し目的の外出が1人だけ認められる。市外に出るには24時間以内のコロナ陰性証明取得が必要になる。

成都市の8月31日のコロナ感染者は157人だった。

