中国の製造業活動縮小、８月民間指標が示唆－電力不足やコロナ打撃

中国の製造業活動縮小、８月民間指標が示唆－電力不足やコロナ打撃Bloomberg News
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財新製造業ＰＭＩは49.5、７月から低下－５月以来の節目割れ
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政府の製造業ＰＭＩは２カ月連続で50割り込む
中国の製造業活動を測る民間指数が８月に拡大・縮小の節目を下回った。電力不足や新型コロナウイルス感染再拡大による余波が大規模・国有企業だけでなく、規模が小さめの会社にも及んでいることを示唆した。
財新とＳ＆Ｐグローバルが１日発表した８月の製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）は49.5と、７月の50.4から低下。ブルームバーグのエコノミスト予想中央値の50を下回った。活動拡大・縮小の境目も50。節目を割り込むのは今年５月以来となる。
国家統計局が先に発表した８月の製造業ＰＭＩは２カ月連続で50を下回っていた。財新のＰＭＩは主に規模が小さめで民間の輸出型企業を対象とし、統計局の指数は規模が大きめの国有企業を中心にカバーしている。
財新智庫の王喆シニアエコノミストはＰＭＩの発表資料で、「コロナ感染症拡大や猛暑、電力使用制限で製造業全般の業況が若干悪化した」と分析した。
また、「コロナ感染再拡大や自然災害などマイナス要因を受け、労働市場の低迷や消費者需要縮小の中で、貧困層ならびに低所得層に対する助成や支援の拡充が必要だ」と指摘した。
原題：China Factory Activity Falls as Power Cuts Hit Private Firms（抜粋）