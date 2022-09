米2年債利回りは1日の取引で一時1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇して3.5%と、2007年11月以来の高水準を付けた。

パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長をはじめとする金融当局者が、先週開催のジャクソンホール会合(カンザスシティー連銀主催の年次シンポジウム)で示したタカ派姿勢が引き続き市場にインパクトを与えている。

米10年債利回りも1bp上昇して3.2%。オーストラリアの10年債利回りも13bp上昇の3.72%となるなど、米国債の動きに追随している。

原題:

Treasury 2-Year Yield Rises to 3.5% for First Time Since 2007(抜粋)