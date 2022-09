8月31日のロンドン金属取引所(LME)でアルミニウムや銅が下落。世界的な成長を巡る懸念が弱材料となった。

原油から農産物に至るまであらゆる商品が幅広く売られた。欧州のエネルギー危機や米連邦準備制度の金融引き締め、中国の「ゼロコロナ」戦略が工業用金属の需要を直撃するとの懸念が高まっている。

LMEのアルミ相場は前日比1.3%安の1トン=2359.00ドルで終了。銅は0.8%安の1トン=7802.00ドル。世界最大の銅生産国チリが7月の生産が前年同月比8.6%減少したと発表したことを受け、銅は下げ幅を縮小した。亜鉛や鉛、スズも値下がりした。

原題: Gold Heads for Fifth Monthly Drop as Fed Stays Hawkish (1)、Copper, Aluminum Extend Drop as Growth Concerns Grip Commodities(抜粋)