英国、ロシア産石油の上限価格設定を支持－参加国拡大の必要性訴える

英国はロシア産石油販売価格に上限を設ける計画を支持した。ウクライナ侵攻の資金源となっているロシアの収入を減らす取り組みに、最初に公式な支持を表明した米同盟国の一つとなった。

ザハウィ英財務相は8月31日にワシントンでイエレン米財務相と並んで会見し、主要7カ国(G7)主導の価格上限設定が結果をもたらすと英政府は確信していると述べた。ただ、特にインドとトルコ、南アフリカ共和国、ノルウェーを挙げ他国も取り込むことを含め、さらなる措置が必要だと訴えた。

ザハウィ財務相は上限設定について「考え得る最も幅広い同盟国に支持されれば、最も効果的」だろうと述べた。

12月5日から実施される欧州連合(EU)の対ロ制裁を巡り原油価格を抑えつつプーチン大統領から資金を奪う方法として、米国は最近、上限価格構想を主要国や石油の買い手に提示している。

一方、米国家安全保障会議(NSC)のカービー戦略広報調整官は8月31日、9月2日のG7財務相会合でロシア産石油の価格上限設定計画などが議題になると明らかにした。

