ＥＣＢは予測可能かつ秩序ある形で利上げ必要－ビルロワドガロー氏

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビルロワドガロー・フランス中銀総裁は、ECBが予測可能かつ秩序ある形で行動しつつ、利上げへの決意を示すべきだと述べた。

8月31日に発表された8月のユーロ圏消費者物価指数(CPI)が市場予想を上回ったことを受けたもので、複数のエコノミストがECBが来週の会合で0.75ポイントの利上げを決定するとの見方を示した。

ビルロワドガロー総裁は仏紙ウエスト・フランスとのインタビューで、「7月の最初の利上げの後、われわれは来週、次のステップについて決定する。決意をもって、しかし秩序があり予想可能な形で進めなければならない」と発言。

「状況は落ち着き始めており、エネルギーを除いた一部原材料については値下がりさえ起きている。しかしインフレはサービス部門など経済の他の部分に広がっている。これはわれわれの動きを正当化する」と説明した。

同総裁はその上で、「企業でかなり大幅な賃上げがみられ、最低賃金上昇はさらに明白だ。しかし現時点では賃金物価スパイラルは起きていない」と指摘した。

原題:

ECB Rate Hikes Should Be Orderly and Predictable, Villeroy Says(抜粋)