欧州ガス先物値上がり－保守点検で「ノルドストリーム」供給停止

欧州の天然ガス先物は31日の取引で上昇。前日まで2日間下げていた。欧州がエネルギー危機の影響抑制に向け劇的な措置を検討する中で、トレーダーがロシア産ガスの供給リスクを織り込んだ。

指標のオランダ先物10月限は一時、5.5%高。ロシア産の天然ガスを欧州に運ぶパイプライン「ノルドストリーム」経由のガスは、保守点検作業による供給停止が始まった。9月2日まで 3日間にわたり供給が止まる。また、ロシアが別の理由を見つけてガス供給を再び絞るとの懸念も広がっている。

ロシアの国営天然ガス企業ガスプロムによると、保守点検の対象となるのは、ロシア側の始点におけるタービン。運営側の データによれば、ノルドストリーム経由のロシア産ガス供給は現地時間午前6時に停止した。

ガスプロムはまた、フランスのエネルギー会社エンジーに対し、支払いを巡る見解の相違のため9月1日からガス供給を全面的に止めると 通告した。

パニエリュナシェ仏エネルギー移行相は31日、「予想していたようにロシアは戦争の武器としてガスを利用している。この状況に対処し冬を乗り切るため、われわれはあらゆる手段を活用する」と述べた。

原題: European Gas Rebounds as Fears Mount Over Russian Supply Risks、European Gas Rebounds as Fears Mount Over Russian Supply Risks、Russia’s Nord Stream Gas Flows Stop Amid Planned Maintenance (1)(抜粋)