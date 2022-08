中国ＢＹＤ株が急落、バフェット氏のバークシャーが持ち分縮小

中国の電気自動車(EV)メーカー、 比亜迪(BYD)の株価が31日午前の香港市場で急落。米資産家ウォーレン・バフェット氏率いる投資・保険会社 バークシャー・ハサウェイがBYD株の保有を縮小したのを受け、トレーダーの間ではバフェット氏がさらに持ち分売却を進める可能性が警戒され、売り注文が殺到した。

BYD株は一時13%安と、1カ月余りで最大の下げを記録し、ハンセン指数の構成銘柄でパフォーマンス最低。他の中国EVメーカー株への投資意欲も後退し、蔚来汽車(NIO)や理想汽車なども軒並み安。

取引所への 届け出によれば、バークシャーはBYDの香港上場株の保有比率を20.04%から19.92%に減らした。ヘッジファンドのスノー・ブル・キャピタルで市場調査アナリストを務めるブリジット・マッカーシー氏は「投資家はバークシャーによるBYD株ポジションの手じまいの始まりと解釈する可能性がある」と指摘した。

BYDはバークシャーの持ち分縮小を「過大解釈する必要はない」とコメントした。中国メディアの21世紀経済報道が投資家向け情報提供(IR)部門の担当者を引用して伝えた。担当者名の明示はない。BYDは開示すべき大きな問題はなく、通常通り事業を行っているとも説明したという。

