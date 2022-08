中国人民元の中心レート、６日連続で予想より元高－安定狙いか

中国人民銀行(中央銀行)は31日、人民元の中心レートを1ドル=6.8906元に設定した。ブルームバーグがアナリストやトレーダーを対象に実施した調査の予想平均は6.9083元だった。予想より元高水準に設定するのは6営業日連続。

人民元に対する下方圧力は続いている。ゴールドマン・サックス・グループは今後3カ月以内に人民元が2020年7月以来となる7元に値下がりすると予想している。

スコシアバンクの外国為替ストラテジスト、高奇氏(シンガポール在勤)は、10月の中国共産党大会で新指導部の顔ぶれが決まるのを控え「人民銀が元相場の基本的安定を維持すると見込んでいる」と述べた。

原題:China Sets Stronger-Than-Expected Yuan Fixing for Sixth Day、 China Escalates Currency Defense as Yuan Nears 7 Per Dollar (抜粋)