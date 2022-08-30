ビットコインが２万ドル割れ、米金融当局のタカ派姿勢が重し

暗号資産（仮想通貨）ビットコインが30日、再び２万ドルの大台を割り込んだ。米金融当局者のインフレに関するタカ派姿勢や、景気減速が引き続き高リスク資産の重しとなっている。

ビットコインはこの日、一時2.3％下落し１万9723ドルを付けた。２万ドルをわずかに瞬間的に上回る場面も見られたが、その後軟化し、ニューヨーク時間午後５時（日本時間31日午前６時）時点で0.5％安。イーサやポルカドット、ドージコインなど、他の仮想通貨も安い。

アンバー・グループのマネジングパートナー、アナベル・ファン氏は、先週末に開かれたジャクソンホール会合（米カンザスシティー連銀主催シンポジウム）でパウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長がタカ派姿勢の強い講演を行い、インフレ率の単月の改善だけでは２％目標への回帰に十分と言えないと指摘した点に言及。「インフレ問題が『制御された』と見なされるまで追加利上げに市場が直面することを示唆する発言だった」と述べた。

原題： Bitcoin Falls Below $20,000 as Hawkish Fed Continues to Weigh

Bitcoin Rises Above $20,000 Level Before Falling(抜粋)