マスク氏、ツイッターに書簡－内部告発を買収中止の理由に挙げる

米ツイッターの買収を取りやめたイーロン・マスク氏は同社に書簡を送付し、個人データの取り扱いに重大な欠点があったと内部告発が最近なされたことを買収中止の理由として新たに挙げた。

ツイッターでセキュリティー責任者だった元社員ぺーター・ザトコ氏は、同社のハッカーからの防御には「甚だしい欠陥」があり、その他のセキュリティー対策もずさんだと主張する告発を行った。

ツイッター元幹部が告発、データ保護に欠陥-マスク氏弁護団も注目

ぺーター・ザトコ氏 Photographer: Matt McClain/The Washington Post/Getty Images

マスク氏の弁護士チームは30日の届け出で、ザトコ氏の主張は買収合意の条件をツイッターが破っていることを意味していると指摘した。

ツイッターはマスク氏の買収破棄は不当だとして、同氏を7月に提訴。同社とマスク氏の弁護団はいずれもザトコ氏に裁判で証言するよう求めている。

原題: Musk Adds Whistle-Blower as New Reason to Exit Twitter Deal (2)、Musk Sends Letter to Twitter Adding Reasons to Terminate Deal (抜粋)