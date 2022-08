中国の四川省では記録的な干ばつが大規模な電力不足を招いたが、今度は洪水に見舞われている。

同省政府のウェブサイトに掲載された人民日報の 記事によると、豪雨で11万9000人余りが避難。当局は一部の市区で大雨警報を発令し、洪水対策を発表。緊急救援部隊を追加派遣した。

豪雨で地滑りや洪水の危険が生じているが、気温低下とエアコン需要の抑制には寄与している。また、水力発電に依存する地域の貯水池にはプラスに働く。その一方で一部の経済活動を阻害する恐れもある。当局は324カ所の鉱山に対し、安全措置として5000人余りの労働者を退避させるよう要請。これには60カ所の炭鉱も含まれる。

中国四川省、工業向け電力供給の大半が回復-2週間の供給制限後

干ばつでひびが入った農地(中国四川省、8月26日) Photographer: VCG/Getty Images

一方、国営中央テレビ(CCTV)は30日、重慶市が電力制限措置を解除し、電力供給が同日から正常に戻ったと 国家電網を引用し報じた。干ばつと猛暑に伴う電力不足が緩和した。

原題: China’s Sichuan Pivots From Historic Drought to Flood Warnings、Power Supply in Chongqing City Back to Normal After Curbs: CCTV (抜粋)