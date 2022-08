中国人民銀、中心レートを予想より元高水準に設定－５営業日連続

中国人民銀行(中央銀行)は30日、人民元の中心レートを1ドル=6.8802元に設定した。予想より元高水準とするのは5営業日連続で、元安対応を続けている。

ブルームバーグがアナリストらを対象に実施した調査の予想平均は6.9051元だった。元高方向での予想との乖離(かいり)は2019年8月以来の大きさ。

中国本土とオフショア人民元は29日にいずれも下落し1ドル=6.9元台を付けた。多くの投資家は元安が進行し、今後数カ月で7元台に突入すると予想している。ドル高が世界の為替相場の重しとなる中、人民元は8月に約2.4%下落している。

