ホンダとＬＧエナジー、6000億円超投じ米でＥＶ用電池工場建設へ

ホンダは29日、韓国 LGエナジーソリューションと44億ドル(約6100億円)を投じ米国で電気自動車(EV)用電池工場を建設すると発表した。

ホンダのEV「ホンダ e」 Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg

発表資料によると、年間生産能力が最大約40ギガワット時となる米国の新工場ではホンダと同社の高級車ブランド「アキュラ」の北米市場向けEVに搭載するリチウムイオン電池を製造する。2025年中の量産開始に向け、両社は23年初頭の着工を目指す。

同社の英文の発表資料によると生産するのは「パウチ型」と呼ばれる形状の電池で、工場の立地は未定としている。

ホンダはLGと22年中に合弁会社を設立する予定で、約17億ドルを新会社の資本金として投じ、出資比率は49%となる。今回の合意が今期(23年3月期)業績に与える影響は軽微だという。

欧米勢のEVへの積極的なシフトに対して日本勢は出遅れが懸念される中、ホンダは40年に販売する全ての新車をEVか燃料電池車(FCV)とする意欲的な目標を掲げる。今年4月には今後10年間でEVやソフトウエア領域への5兆円の投資やEVの積極的な投入計画などを発表した。

4月の発表ではEVの基幹部品である電池について、北米では同分野で協業する米ゼネラル・モーターズ(GM)の電池「アルティウム」を調達する方針を示したほか、GM以外とも「生産を行う合弁会社の設立を検討中」であることを明らかにしていた。

米国では上院が7日、税制・エネルギー・気候対策法案を 可決。EVやハイブリッド車を対象に1台当たり7500ドルの税額控除が盛り込まれたが、車両を北米で組み立てることや電池供給網で中国への依存を速やかに終わらせるという条件が課されている。

Honda, LG Energy to Invest $4.4b to Build US Battery Plant(抜粋)