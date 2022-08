パキスタンのシャリフ政権は、6月半ばからの豪雨による経済的損失を約100億ドル(約1兆3900億円)と見積もっている。英字紙ニューズがイスマイル財務相を引用して 伝えた。各経済セクターごとの損失予想額はまだ算出していないという。

パキスタンは国際社会に金融支援を求め、支援機関と共同で被害の見積もりを行う可能性がある。

泥水の中を歩いて避難するパキスタンの村人。6月中旬からの洪水被害の死者は1000人を超えている(8月28日) Source: Bloomberg

原題:

Pakistan Min. Says Floods Cause About $10b Loss to Eco.: News(抜粋)