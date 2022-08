中国人民銀行(中央銀行)は29日、人民元の中心レートを4営業日連続で市場予想より元高方向に設定した。米金融当局のタカ派姿勢を受け、オフショア人民元が2年ぶりの安値となっていた。

人民元の中心レートは1ドル=6.8698元。ブルームバーグがアナリストやトレーダーを対象にまとめた平均予想より96ピップス元高だった。オフショア人民元は2020年以来となる6.9元台に下落した。

パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長はカンザスシティー連銀主催の年次シンポジウム(ジャクソンホール会合)で26日に講演し、インフレを根絶するために利上げを継続し、金利を高い水準でしばらく維持する可能性が高いことを示唆した。

パウエル議長、高金利維持する可能性高いと示唆-転換期待裏切る

オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)のアジア調査責任者クーン・ゴー氏は、「予想より元高での中心レート設定が続いているのは、元安圧力に歯止めをかけ、元安が進まないように安定させたいという当局からの明確なシグナルだ」と指摘した。

29日の取引でオフショア人民元は一時0.5%安の6.9320元、本土市場の人民元は一時0.8%安の6.9229元と、いずれも20年8月以来の安値を付けた。

1ドル=7元を想定

ゴールドマン・サックス・グループは、中国人民元が今後3カ月内に対ドルで7元に値下がりするとの見通しを示した。

カマクシャ・トリベディ、ダニー・スワナプルティ両氏ら同社のアナリストは調査リポートで、7月のデータが内需の弱さを示し、不動産販売がさらに落ち込んでいることから、人民元は短期的に下落し続けるとの見通しを示した。人民銀による予想外の利下げも元相場にはマイナスだとしている。

UBSとバンク・オブ・アメリカ(BofA)、 ジェフリーズも人民元が7元台に下落するとの見方を先週示していた。

原題: PBOC Sets Stronger-Than-Expected Fix as Yuan Hits Two-Year Low、Yuan Sinks to Fresh Two-Year Low on Hawkish Fed: Inside China、Goldman Joins Yuan Bears Seeing Currency Sliding to 7 Per Dollar(抜粋)