今はコモディティー購入し、リセッションの心配は後で－ゴールドマン

コモディティーは終盤のサイクルで所有に最も適した資産であり、最近の原材料価格下落は絶好の参入ポイントになるとゴールドマン・サックス・インターナショナルのアナリスト、サビーン・シェルズ氏らが指摘した。

アナリストらは29日のリポートで、欧州以外での1年以内のリセッション(景気後退)リスクは「比較的低い」と同社のエコノミストはみていると説明。「今はコモディティーを購入し、リセッションは後で心配すればよい」との見解を示した。

コモディティー価格は他のどの資産よりも景気後退を織り込んでいるが、物理的なファンダメンタルズは過去数十年であまり例のない市場の逼迫(ひっぱく)を示唆している。

ゴールドマンは「マクロ環境は引き続き厳しく、米ドルは目先さらなる上昇もあり得る」との認識も示した。

ゴールドマンによれば、コモディティーの中でも石油製品が次の値上がりを主導する可能性が高いという。

原題:

Goldman Says ‘Buy Commodities Now, Worry About Recession Later’(抜粋)