米２年債利回り3.46％と15年ぶり水準、逆イールド拡大－米株先物安い

29日のアジア時間帯の取引で、米国の２年国債利回りが一時６ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇し、2007年11月以来の高水準となる3.46％を付けた。

カンザスシティー連銀が主催した年次シンポジウムで、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長は、景気抑制的な政策スタンスがしばらく続く可能性が高いと明言し、時期尚早な金融緩和観測に厳しい警告を発した。各国・地域の金融当局者からもタカ派発言が相次いだ。

米10年債利回りは約６ｂｐ上昇の3.10％となり、逆イールド（長短金利差逆転）がさらに拡大した。オーストラリア10年国債利回りは10ｂｐ、ニュージーランド10年国債利回りも６ｂｐ上げた。

次回の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での64ｂｐの利上げを先物市場は織り込んでおり、75ｂｐの大幅利上げが再度決定される確率は約50％に上昇した。

一方、米株価指数先物はアジア市場の株式相場につれて下落し、Ｓ＆Ｐ500種株価指数先物は1.1％、ナスダック100指数先物が1.5％それぞれ下げた。

ＭＳＣＩアジア太平洋指数は一時2.3％下落し、６月13日以来の大幅安となった。ハイテク関連と工業銘柄が下げを主導した。日本と韓国、オーストラリアの株価も２％前後値下がりした。

ドル相場は過去１カ月余りで最も高い水準に向け上昇。一方、円と英ポンド、オフショア人民元は一定の売り圧力にさらされた。

金現物相場は一時0.7％下げ、１オンス＝1725.52ドルと７月27日以来の安値を付けた。

ノムラ・オーストラリアの金利ストラテジスト、アンドルー・タイスハースト氏（シドニー在勤）は「パウエル議長がタカ派的になるとの観測は存在したが、そうした予想を軽く上回るタカ派色を打ち出した。米金利市場が26日夜にもっと動かなかったことは驚きだ。週末のジャクソンホールからのメッセージ全体を踏まえて、（イールドカーブの）フラット化の見通しをわれわれは堅持している」と説明した。

原題： Treasury Two-Year Yields Rise to 15-Year High on Hawkish Outlook､

Stocks, Futures Sink as Dollar Jumps With Yields: Markets Wrap､

Asian Stocks Near 2-Year Lows as Hawkish Fed Spurs Risk-Off Mood､

Stocks Sink as US Two-Year Yield Scales 2007 High: Markets Wrap､

Gold Tumbles to One-Month Low as Rates Look Likely to Stay High､

Treasury 2-Year Yield Hits 15-Year High in Jackson Hole Reaction（抜粋）