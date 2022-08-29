週明け29日の原油相場は上昇。インフレ抑制に向け長期間にわたり金利を高水準に維持するという主要中銀の姿勢より、供給見通しのリスクが意識された。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）10月限はシンガポール時間午前９時57分（日本時間同10時57分）時点で0.8％高の93.81ドル。一時の下げから切り返した。先週は2.5％上昇していた。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国 リビアの首都で起きた武装組織間の衝突で少なくとも23人が死亡。さらなる混乱が原油供給リスクになるとの懸念が浮上した。

イランは 核合意再建に向けた欧州連合（ＥＵ）提案について米国とのやり取りが来月も続くとの見通しを明らかにした。原油供給拡大に道を開く合意が近くまとまるとの観測が後退した。

一方、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長は米金融引き締めの必要性を警告し、欧州中央銀行（ＥＣＢ）高官は欧州がリセッション（景気後退）に突入したとしても金融政策の正常化路線を継続する以外に「ほとんど選択肢はない」と述べた。

主要中銀がタカ派姿勢示す、ジャクソンホール－日銀は異なる課題 (1)

原題： Oil Pushes Higher as Supply Concerns Eclipse Fed’s Rate Stance（抜粋）