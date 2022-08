米天然ガス先物相場が上昇し、2008年以来となる100万BTU(英国熱量単位)当たり10ドル台を付けた。世界的な天然ガスの備蓄が冬場の需要を満たすには不十分との懸念が根強い。

原題:US Natural Gas Futures Hit $10 for First Time Since 2008(抜粋)