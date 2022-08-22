テスラ株５日続落、ＥＶメーカーが軒並み安－中国で登録台数が減少

22日の米株市場では、電気自動車（ＥＶ）メーカーの株価が軒並み大幅安となった。テスラは５営業日続落し、下落局面は2021年３月以降で最も長くなった。

米ワイオミング州ジャクソンホールでカンザスシティー連銀が今週主催する年次シンポジウムで、米連邦準備制度の政策担当者がタカ派的トーンを示すとの懸念に加え、中国自動車技術研究センターが発表した７月のＥＶ登録台数が前月比15.9％減少したことが影響した。

テスラの株価は一時3.5％下げ、2.3％安の869.7ドルで取引を終えた。他のＥＶ銘柄はワークホース・グループが6.1％安、リビアン・オートモーティブが４％安、ニコラが8.5％安でそれぞれ終了した。

原題：Tesla Heads for Longest Losing Streak in 17 Months on Price Hike､Tesla Falls for 5th Day; Longest Loss Streak in 17 Months､

Tesla, EV Stocks Fall Amid China EV Data, Rising Fed Worries（抜粋）