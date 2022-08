テスラ株５日続落、ＥＶメーカーが軒並み安－中国で登録台数が減少

22日の米株市場では、電気自動車(EV)メーカーの株価が軒並み大幅安となった。テスラは5営業日続落し、下落局面は2021年3月以降で最も長くなった。

米ワイオミング州ジャクソンホールでカンザスシティー連銀が今週主催する年次シンポジウムで、米連邦準備制度の政策担当者がタカ派的トーンを示すとの懸念に加え、中国自動車技術研究センターが発表した7月のEV登録台数が前月比15.9%減少したことが影響した。

テスラの株価は一時3.5%下げ、2.3%安の869.7ドルで取引を終えた。他のEV銘柄はワークホース・グループが6.1%安、リビアン・オートモーティブが4%安、ニコラが8.5%安でそれぞれ終了した。

原題:Tesla Heads for Longest Losing Streak in 17 Months on Price Hike、Tesla Falls for 5th Day; Longest Loss Streak in 17 Months、

Tesla, EV Stocks Fall Amid China EV Data, Rising Fed Worries(抜粋)