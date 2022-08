中国人民銀行(中央銀行)は主要金融機関との会合後に声明を発表し、主要金融機関、特に国有銀行は不動産セクターの妥当な資金調達ニーズに対して確実に対応し、プラットフォーム経済への資金支援を拡大する必要があるとの認識を示した。

声明では、中国の景気回復は重要な時を迎えていると指摘。金融機関は中小企業やグリーン開発、技術革新セクターを一段と支援し、実体経済への与信を拡大させる必要があると続けた。

さらに、政策銀行は金融手段を活用し、インターネットインフラや産業の高度化を含む重要分野への支援を強化すべきだとも指摘した。

原題:China PBOC Urges Banks to Keep Steady Growth of Lending (1)

(抜粋)