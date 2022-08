ロシア極東の石油・天然ガス開発プロジェクト「サハリン2」を運営する新会社、サハリン・エナジーは19日、石油・ガス生産および出荷が2022年の計画に沿って進展していることをウェブサイトに掲載した 発表文で明らかにした。

サハリン・エナジーはその中で、同日に「活発な作業」を開始したと指摘するとともに、石油・ガス生産は安定した状態を維持していると説明した。また、同社には短期・中期的に従業員やロシア側、請負業者に対する全ての金銭的責務を果たすための資金があるとしている。

原題:

Sakhalin-2 Gas Output, Loadings in Line With Plan: New Operator(抜粋)