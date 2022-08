テスラにインドネシアでＥＶ製造望む、時間かけ説得へ－ジョコ大統領

インドネシアのジョコ大統領は米電気自動車(EV)メーカー、 テスラに同国でバッテリーだけでなくEV製造を望んでおり、同国が単に資源の豊富な国に過ぎないわけではないとイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)に理解してもらうよう、時間をかけて説得する意向を示した。

大統領は18日、ブルームバーグ・ニュースのジョン・ミクルスウェイト編集主幹とのインタビューで、「われわれが望むのは電気自動車であってバッテリーではない。テスラにはインドネシアで電気自動車を製造してもらいたい。EVの巨大なエコシステムをわれわれは望んでいる」と語った。

ジョコ大統領は トヨタ自動車や スズキ、米 フォード・モーター、韓国の 現代自動車にも同様の期待があるとし、EVの世界的なサプライチェーンにおいてインドネシアが単に原材料の供給国ないし部品メーカーの地位に追いやられることがないよう確実にし、投資を求めていく意向を示唆した。

インタビューで語るインドネシアのジョコ大統領(8月18日) Photographer: Muhammad Fadli/Bloomberg

テスラとの取引を何が妨げているかとの質問に対し、大統領は「それはまだ協議の段階だ。何事にも時間が必要だ。慌てて何も結果が得られない事態は望ましくない。それには集中的な対話が必要であり、結果となって表れるだろう」と話した。

