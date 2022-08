米国との正式な貿易交渉の開始は台湾と米国の経済・貿易関係における画期的な発展を象徴するものだと、行政院(内閣)の羅秉成報道官が蘇貞昌行政院院長(首相)を引用して記者会見で述べた。

同報道官は、第3者が実行する可能性のある経済的強制と闘うために台湾と米国は経済的に協力すると語った。会見に同席した鄧振中無任所相は、中国が経済的強制を行っていると発言。米との交渉では経済的強制との闘いも協議するとした上で、中国は米国や台湾だけでなく、多くの国に経済的強制を実施していると指摘した。

鄧氏はまた、台湾は9月に最初の交渉を開くことを米に提案する計画だと説明。優先課題は貿易の円滑化と中小企業などだと付け加えた。

米国と台湾が正式交渉を開始、貿易イニシアチブで-USTR

原題:

Taiwan Says Starting Trade Talks With US Is Breakthrough in Ties(抜粋)