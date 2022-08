米国の原油輸出が過去最高を記録した。ロシアのウクライナ侵攻を受けて欧州がロシア産原油の輸入を禁止する前に、欧州の精製業者は新たな供給ルートの確保を急いでいる。

米政府のデータによると、週間の米原油輸出は日量500万バレルに達し、わずか1カ月前に記録したそれまでの最高水準を上回った。

原題:

US Crude Exports Rise to Record as Europe Preps for Russian Ban(抜粋)