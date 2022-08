戻り試す米国株に不都合な知らせ、底入れサインが点灯せず－ＢｏｆＡ

バンク・オブ・アメリカ(BofA)のクオンツアナリストによると、米国株の行方を完璧に予測してきたある指標から、株式強気派に不都合な知らせがある。株価はまだ底値を付けていないというのがその知らせだ。

完璧な指標とは、S&P500種株価指数の実績PER(株価収益率)と米消費者物価指数を組み合わせたものだ。1950年代以降、あらゆる相場の谷においてこの指標は20を割り込んできた。だが今年は、相場に打撃を与えてきた一連の売り圧力の中でも、まだ27までしか下がっていないという。

サビタ・スブラマニアン氏らBofAのストラテジストはリポートで、「完璧な実績を持つ指標がルール20だ」と説明。インフレ率がゼロ%になるか、S&P500が2500まで下げるかしない限り、この指標が相場の底入れを示すのに十分な水準まで低下するには50%のアーニングサプライズが必要になると付け加えた。同氏らの見方ではこれは「達成不可能」だ。

白線:S&P500種、赤線:ルール20、青いマークはマーケットの底 出所:ブルームバーグ、BofA米株・クオンツ戦略

S&P500は6月中旬に付けた安値から17%余り回復している。既に最高値からの下落分の半値を戻し、投資調査会社CFRAによれば、過去の経験則はここから相場が改めて下値を探る可能性は低いことを意味する。

ただ、BofAによると最近の株高に反するシグナルを発しているのはルール20だけではない。過去には相場の底入れを示す指標の80%を達成してから下落局面を終えたのに対し、足元はまだ30%ほどしか達成していない。スブラマニアン氏らはリポートで、このことも「株安再来の可能性が高いことを示す」と記した。

原題:

BofA Quants Say a Winning Stock Signal Is Bad Omen for Bulls(抜粋)