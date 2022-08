ＮＺ中銀、４会合連続0.5ポイント利上げ－金利ピーク4.1％と想定

ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は17日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を2.5%から0.5ポイント引き上げ、3%とすることを決定した。0.5ポイントの大幅利上げは4会合連続となる。

ブルームバーグが調査したエコノミスト21人全員が0.5ポイントの利上げを予想していた。

中銀声明の主な内容は次の通り。

金融引き締めを継続することが引き続き適切

キャッシュレートのピークは4.1%と予想-従来3.95%

キャッシュレートは23年2Qにピークと予想-従来23年3Q

中立金利がより高い可能性について協議した

低インフレを確信するまで利上げを継続することで一致

MPCはインフレを目標に戻す決意

インフレ圧力は広がりを見せている

コアインフレ率は引き続きあまりに高い

原題: New Zealand Raises Key Rate Another Half-Point; Currency Gains、NZ Raises Key Rate 50bp to 3%, as Expected by All Economists、New Zealand Raises Key Interest Rate to 3.00%; Decision History (抜粋)