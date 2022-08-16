米製造業生産指数、７月は３カ月ぶりに上昇－自動車生産が急回復

７月の米製造業生産指数は３カ月ぶりに上昇した。自動車の生産指数が急回復したが、他のカテゴリーは強弱まちまちだった。

キーポイント ７月の米鉱工業生産統計で、製造業の生産指数は前月比0.7％上昇 エコノミスト予想の中央値は0.3％上昇 ６月は0.4％低下に上方修正（速報値は0.5％低下）

鉱工業生産の総合指数（鉱業と公益事業含む）は７月に0.6％上昇 市場予想は0.3％上昇 ６月は前月比横ばいに上方修正（速報値は0.2％低下）



自動車の生産指数は７月に前月比6.6％上昇し、過去４カ月で最大の上昇率になった。半導体不足が和らぎ、自動車メーカーに増産余地が生まれた。

自動車を除いた製造業生産指数は0.3％上昇した。前月までは２カ月連続で低下していた。組立金属や木材製品、航空宇宙機器が伸びた一方、電子機器や家電、一次金属、家具は低下した。

製造業の設備稼働率は79.8％と、前月の79.3％から上昇した。

公益事業の生産指数は前月比0.8％低下。鉱業は0.7％上昇し、３カ月連続で前の月から上昇した。石油・ガス掘削は3.3％上昇した。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題：

US Factory Output Increases for First Time in Three Months（抜粋）